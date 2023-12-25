غزة.. حديث جديد عن "منزوعة السلاح"

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن نتنياهو قوله إنه "يجب أن تكون غزة منزوعة السلاح".وأضاف نتنياهو أنه "يتعين ضمان عدم استخدامها مرة أخرى قاعدة لمهاجمة إسرائيل"، وفق تعبيره.وكان نتنياهو قد قال في وقت سابق اليوم الاثنين، إن الحرب على غزة ستتواصل، وتحدث عن تصعيد القتال في الأيام المقبلة.