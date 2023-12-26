فلسطين تطالب رسميا بإعلان انتشار المجاعة في غزة

وقالت الوزارة في بيان على منصة "إكس" أن "العديد من التقارير الموثقة "تؤكد انتشار الجوع على نطاق واسع بين الأسر الفلسطينية التي تمضي أياما كاملة دون الحصول على أي طعام، وأن أكثر من نصف مليون شخص في قطاع غزة يتضورون جوعا".وأضافت ان "القطاع يشهد مجاعة حقيقية تهدد حياة المواطنين، مشيرة إلى أن أعدادا يومية تموت بسببها".وطالب البيان مجلس الأمن "بتحميل إسرائيل المسؤولية عن "الإبادة بالمجاعة" وبكسر الحصار على قطاع غزة والتحرك بأسرع ما يمكن لوضع حد للمجاعة الآخذة في الانتشار في غزة".وكان المدير العام لمنظّمة الصحّة العالمية تيدروس أدهانوم قد أكد أمس الاثنين على "ضرورة زيادة المساعدات الغذائية والطبية بشكل فوري لسكان شمال غزة".وقال أدهانوم إن "أفراد مهمة مشتركة للمنظمة ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" لمسوا شعوراً متفاقماً باليأس بسبب الجوع الحاد، عندما تفقّدوا أربعة مستشفيات في شمال القطاع من بينها مستشفى الشفاء".وأضاف أن "النازحين الذين لجأوا إلى مستشفى الشفاء يعانون من الجوع، محذّراً من أن خطر المجاعة حقيقي كما هو الحال في جميع أنحاء غزّة".