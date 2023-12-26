الأمم المتحدة تعين وزيرة هولندية منسقة انسانية لغزة

وأفادت المنظمة الدولية أن أمينها العام أنطونيو غوتيريش "أعلن تعيين السيدة سيغريد كاغ من هولندا، منسّقة عليا للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة"،واشارت الى أنه "ستتولى إقامة آلية أممية لتسريع شحنات الإغاثة الإنسانية الى غزة عبر دول ليست طرفا في النزاع".