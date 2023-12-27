خلال 10 ساعات.. الاساطيل الامريكية تسقط 12 طائرة و5 صواريخ فوق البحر الاحمر

وقالت القيادة في بيان تابعته السومرية نيوز، انها اسقطت 12 طائرة بدون طيار هجومية أحادية الاتجاه، وثلاثة صواريخ باليستية مضادة للسفن، وصاروخين كروز للهجوم الأرضي في جنوب البحر الأحمر أطلقها الحوثيون على مدار 10 ساعات"، مبينة انها بدأت في حوالي الساعة 6:30 صباحًا (بتوقيت صنعاء) يوم 26 ديسمبر/كانون الأول.وأوضحت القيادة انه "لم تحدث أضرار للسفن في المنطقة ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات".