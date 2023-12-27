بينهم بنزيما وأنجلينا جولي.. مشاهير خالفوا سياسات حكوماتهم بسبب غزة خلال 2023

السومرية نيوز – دوليات



على اعتبار أن القضية الفلسطينية قضية إنسانية بكافة مقوماتها، وهي تدعو كل امرئ ذي أخلاق وضمير إلى التعاطف معها، خصوصاً مع استمرار معاناة أهل غزة بسبب العدوان الإسرائيلي المستمرّ على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.. أعلن عدد من نجوم الرياضة والموسيقى في شتى دول العالم ومن جنسيات مختلفة على غرار سيلينا غوميز و أنجلينا جولي و سوزان ساراندون عن مساندتهم الشخصية للمدنيين الفلسطينيين، وقد بدأ تعاطف المشاهير يميل لصالح الفلسطينيين منذ الأيام الأولى للعدوان.



تعاطف تمرّد من خلاله مشاهير العالم على سياسات حكوماتهم الداعمة للكيان الصهيوني؛ لتكون حناجرهم وتغريداتهم صوتاً يصدح بالحق من أجل غزة، وذلك رغم الماكينة الدعائية الضخمة التي وظفتها إسرائيل عبر العديد من وسائل الإعلام الغربية لطمس حقيقة ما يحدث في غزة، فضلاً عن تزييف الوقائع التاريخية خدمة للرواية الصهيونية.



كريم بنزيما: "صلّوا من أجل سكّان غزة"

نشر اللاعب الحامل للجنسية الفرنسية بالاتحاد الدوري للمحترفين، الأحد 15 أكتوبر/تشرين الأول 2023، كريم بنزيما، على حسابه بمنصّة إكس تغريدة يعلن فيها مساندته للفلسطينيين في قطاع غزة، وكتب: "كل صلواتنا من أجل سكان غزة الذين يقعون ضحايا للقصف الظالم الذي لا يستثني النساء ولا الأطفال".



تغريدة لقيت تفاعل 8 ملايين مشاهدة، و200 ألف "إعجاب"، و80 ألف "إعادة نشر" و28 ألف تعليق من قِبل المتابعين لبنزيما حول العالم.

تغريدة كريم بنزيما عن غزة وعن دعم فلسطين تتجاوز حاجز الـ37 مليون مشاهدة ❤️ pic.twitter.com/3LXUzbbXZF — Screen Mix (@ScreenMix) October 16, 2023



كما حفّزت التغريدة عدداً من اللاعبين العرب والأجانب لإعلان دعمهم لغزة، منهم المغربي نصير مزراوي، لاعب بايرن ميونيخ الألماني، وحكيم زياش، نجم غلطة سراي التركي، والمصري محمد النني، لاعب أرسنال الإنجليزي.



ونقلاً عن موقع عربي بوست، فإن موقف كريم بنزيما تجاه ما يرتكبه جيش الاحتلال الإسرائيلي في حق أهل غزة من مجازر دموية جعله يتعرض لهجوم من وزير الداخلية الفرنسي، جيرار دارمنيان، الذي استشاط منه غضباً وانتفض من مقعده خلال مقابلة له مع قناة CNews، ليجيب عند سؤاله عن دعم بنزيما لفلسطين: "إن كريم بنزيما لديه علاقات ذات سمعة سيئة".



سيلينا غوميز: "لقد دمرتنا صور غزة"

وفق موقع THE TAB، شاركت شركة مستحضرات التجميل Rare Beauty المملوكة لصاحبتها سيلينا غوميز، بياناً حول الوضع في غزة على صفحتها على إنستغرام، تعبّر فيه عن شعورها البالغ بالدمار النفسي بسبب الصور والتقارير الواردة من الشرق الأوسط.



وأضافت الشركة في بيانها: "لقد قُتل الآلاف من المدنيين الفلسطينيين الأبرياء في الغارات الجوية الإسرائيلية، وتم تهجير ملايين المدنيين وتُركوا دون إمكانية الحصول على الغذاء أو الماء أو الدواء أو الضروريات الأساسية للبقاء على قيد الحياة. وعدد كبير من هؤلاء الضحايا هم من الأطفال.. يجب حماية المدنيين الفلسطينيين" كما حفّزت التغريدة عدداً من اللاعبين العرب والأجانب لإعلان دعمهم لغزة، منهم المغربي نصير مزراوي، لاعب بايرن ميونيخ الألماني، وحكيم زياش، نجم غلطة سراي التركي، والمصري محمد النني، لاعب أرسنال الإنجليزي.ونقلاً عن موقع عربي بوست، فإن موقف كريم بنزيما تجاه ما يرتكبه جيش الاحتلال الإسرائيلي في حق أهل غزة من مجازر دموية جعله يتعرض لهجوم من وزير الداخلية الفرنسي، جيرار دارمنيان، الذي استشاط منه غضباً وانتفض من مقعده خلال مقابلة له مع قناة CNews، ليجيب عند سؤاله عن دعم بنزيما لفلسطين: "إن كريم بنزيما لديه علاقات ذات سمعة سيئة".وفق موقع THE TAB، شاركت شركة مستحضرات التجميل Rare Beauty المملوكة لصاحبتها سيلينا غوميز، بياناً حول الوضع في غزة على صفحتها على إنستغرام، تعبّر فيه عن شعورها البالغ بالدمار النفسي بسبب الصور والتقارير الواردة من الشرق الأوسط.وأضافت الشركة في بيانها: "لقد قُتل الآلاف من المدنيين الفلسطينيين الأبرياء في الغارات الجوية الإسرائيلية، وتم تهجير ملايين المدنيين وتُركوا دون إمكانية الحصول على الغذاء أو الماء أو الدواء أو الضروريات الأساسية للبقاء على قيد الحياة. وعدد كبير من هؤلاء الضحايا هم من الأطفال.. يجب حماية المدنيين الفلسطينيين"



وذكرت شركة Rare Beauty أنها ستقوم بتقديم تبرعات لجمعيات الهلال الأحمر الدولية التي تقدم الرعاية العاجلة على الأرض، كما أفادت بأنها ستقوم أيضاً بالتبرع لليونيسف، وذلك للمساعدة في "توفير الإغاثة والموارد الطبية العاجلة لأطفال غزة".



وتأتي هذه الخطوة بعد أن أعلنت غوميز قرارها أخذ استراحة من وسائل التواصل الاجتماعي؛ بسبب "الرعب والكراهية والعنف والإرهاب" في العالم.



أنجلينا جولي: "غزة كانت سجناً مفتوحاً ثم تحولت لمقبرة جماعية"

إثر الهجوم الإسرائيلي على مخيم جباليا للاجئين في قطاع غزة، دعت الممثلة الأمريكية وسفيرة النوايا الحسنة السابقة للأمم المتحدة، أنجلينا جولي، إلى وقف إطلاق النار على قطاع غزة.



وقالت أنجلينا جولي في منشور على موقع إنستغرام: "غزة كانت عبارة عن سجن مفتوح منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، وتتحول بسرعة إلى مقبرة جماعية، و40% من القتلى هم أطفال أبرياء". وذكرت شركة Rare Beauty أنها ستقوم بتقديم تبرعات لجمعيات الهلال الأحمر الدولية التي تقدم الرعاية العاجلة على الأرض، كما أفادت بأنها ستقوم أيضاً بالتبرع لليونيسف، وذلك للمساعدة في "توفير الإغاثة والموارد الطبية العاجلة لأطفال غزة".وتأتي هذه الخطوة بعد أن أعلنت غوميز قرارها أخذ استراحة من وسائل التواصل الاجتماعي؛ بسبب "الرعب والكراهية والعنف والإرهاب" في العالم.إثر الهجوم الإسرائيلي على مخيم جباليا للاجئين في قطاع غزة، دعت الممثلة الأمريكية وسفيرة النوايا الحسنة السابقة للأمم المتحدة، أنجلينا جولي، إلى وقف إطلاق النار على قطاع غزة.وقالت أنجلينا جولي في منشور على موقع إنستغرام: "غزة كانت عبارة عن سجن مفتوح منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، وتتحول بسرعة إلى مقبرة جماعية، و40% من القتلى هم أطفال أبرياء".



وواصلت: "عائلات بأكملها تُقتل، بينما يراقب العالم وبدعم نشط من العديد من الحكومات، يتعرض الملايين من المدنيين الفلسطينيين – الأطفال والنساء والأسر – للعقاب الجماعي وتجريدهم من إنسانيتهم، كل ذلك بينما يُحرمون من الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية، وهو ما يتعارض مع القانون الدولي".



وبعد الهجوم الذي وقع على سفيرة النوايا الحسنة إثر منشوراتها على إنستغرام شاركت صوراً لمخيم اللاجئين وكتبت: "هذا قصف متعمد للسكان المحاصرين الذين ليس لديهم مكان يفرون إليه".



وأضافت الممثلة: "برفض المطالبة بوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية ومنع مجلس الأمن الدولي من فرضه على الطرفين، فإن زعماء العالم متواطئون في هذه الجرائم"، كما جاء في مقالة بعنوان أنجلينا جولي تنتقد الهجوم الإسرائيلي على مخيم اللاجئين: "غزة سجن مفتوح" نشرتها مجلة DAILY SABAH.



سوزان ساراندون: "ليس ضرورياً أن تكون فلسطينياً حتى تقف إلى صفّ فلسطين"

لا تتردد الممثلة الأمريكية الشهيرة سوزان ساراندون في إظهار دعمها وتضامنها مع الشعب الفلسطيني، في كلّ مرةٍ يتعرض فيها لعدوانٍ إسرائيلي، وليس فقط في ظل حرب الإبادة الحالية التي يتعرض لها أهل غزة.



ومنذ بدء العدوان على القطاع في الـ7 من أكتوبر/تشرين الأول 2023، كتبت ساراندون عبر حسابها على تويتر: "ليس من الضروري أن تكون فلسطينياً حتى تهتم بما يحدث في غزة.. أنا أقف مع فلسطين.. لا أحد حرّ حتى يتحرر الجميع".



كما أعادت الممثلة الأمريكية نشر تغريدة كانت قد عبَّرت فيها عن موقفها بضرورة تحرير فلسطين من الاحتلال الإسرائيلي خلال أحداث حي الشيخ جراح عام 2021، جاء فيها: "وقف إطلاق النار ليس كافياً.. لا تديروا ظهركم عن التطهير العرقي. تحتاجون إلى أطفال ميتين للتكلّم؟! ارفعوا أصواتكم من أجل تحرير فلسطين والمطالبة بإنهاء الاحتلال الغاشم الممول من الولايات المتحدة ورفع الحصار عن غزة".



كما لم تتوقف سوزان ساراندون، التي تعرّف عن نفسها على تويتر بأنها "ناشطة"، عن مشاركة المنشورات على مدار الساعة، لإظهار حقيقة ما يحصل في غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.



ولم تكتفِ بذلك، بل شاركت في المظاهرة التي أُقيمت في العاصمة الأمريكية واشنطن يوم الأحد 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، وهي ترتدي الكوفية الفلسطينية وتحمل لافتة دعماً لفلسطين.



وتسخّر ساراندون حسابها الرسمي على تويتر منذ نحو ثلاثة أشهر لمواكبة حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق سكان غزة، معلنةً عن تضامنها الكامل مع الفلسطينيين، ومذكرةً بحقهم الدائم في تحرير أرضهم.



كما لم تتردد الممثلة الحائزة جائزة أوسكار عام 1995 في دحض الحقائق الزائفة حول الصراع القائم بين فلسطين والاحتلال، ولو حتّم عليها ذلك الردّ على وسائل الإعلام الأمريكية وتكذيب سرديتهم، وفق مقال بعنوان سوزان ساراندون تشارك في مظاهرة واشنطن مرتدية الكوفية.



الممثلة الإسبانية الشهيرة بينيلوبي كروز: "يجب وقف إطلاق النار الآن"

شاركت الممثلة الإسبانية الشهيرة بينيلوبي كروز في خاصية "ستوري" على حسابها على إنستغرام رسالةً جاء فيها "يجب وقف إطلاق النار الآن". وواصلت: "عائلات بأكملها تُقتل، بينما يراقب العالم وبدعم نشط من العديد من الحكومات، يتعرض الملايين من المدنيين الفلسطينيين – الأطفال والنساء والأسر – للعقاب الجماعي وتجريدهم من إنسانيتهم، كل ذلك بينما يُحرمون من الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية، وهو ما يتعارض مع القانون الدولي".وبعد الهجوم الذي وقع على سفيرة النوايا الحسنة إثر منشوراتها على إنستغرام شاركت صوراً لمخيم اللاجئين وكتبت: "هذا قصف متعمد للسكان المحاصرين الذين ليس لديهم مكان يفرون إليه".وأضافت الممثلة: "برفض المطالبة بوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية ومنع مجلس الأمن الدولي من فرضه على الطرفين، فإن زعماء العالم متواطئون في هذه الجرائم"، كما جاء في مقالة بعنوان أنجلينا جولي تنتقد الهجوم الإسرائيلي على مخيم اللاجئين: "غزة سجن مفتوح" نشرتها مجلة DAILY SABAH.سوزان ساراندون: "ليس ضرورياً أن تكون فلسطينياً حتى تقف إلى صفّ فلسطين"لا تتردد الممثلة الأمريكية الشهيرة سوزان ساراندون في إظهار دعمها وتضامنها مع الشعب الفلسطيني، في كلّ مرةٍ يتعرض فيها لعدوانٍ إسرائيلي، وليس فقط في ظل حرب الإبادة الحالية التي يتعرض لها أهل غزة.ومنذ بدء العدوان على القطاع في الـ7 من أكتوبر/تشرين الأول 2023، كتبت ساراندون عبر حسابها على تويتر: "ليس من الضروري أن تكون فلسطينياً حتى تهتم بما يحدث في غزة.. أنا أقف مع فلسطين.. لا أحد حرّ حتى يتحرر الجميع".كما أعادت الممثلة الأمريكية نشر تغريدة كانت قد عبَّرت فيها عن موقفها بضرورة تحرير فلسطين من الاحتلال الإسرائيلي خلال أحداث حي الشيخ جراح عام 2021، جاء فيها: "وقف إطلاق النار ليس كافياً.. لا تديروا ظهركم عن التطهير العرقي. تحتاجون إلى أطفال ميتين للتكلّم؟! ارفعوا أصواتكم من أجل تحرير فلسطين والمطالبة بإنهاء الاحتلال الغاشم الممول من الولايات المتحدة ورفع الحصار عن غزة".كما لم تتوقف سوزان ساراندون، التي تعرّف عن نفسها على تويتر بأنها "ناشطة"، عن مشاركة المنشورات على مدار الساعة، لإظهار حقيقة ما يحصل في غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.ولم تكتفِ بذلك، بل شاركت في المظاهرة التي أُقيمت في العاصمة الأمريكية واشنطن يوم الأحد 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، وهي ترتدي الكوفية الفلسطينية وتحمل لافتة دعماً لفلسطين.وتسخّر ساراندون حسابها الرسمي على تويتر منذ نحو ثلاثة أشهر لمواكبة حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق سكان غزة، معلنةً عن تضامنها الكامل مع الفلسطينيين، ومذكرةً بحقهم الدائم في تحرير أرضهم.كما لم تتردد الممثلة الحائزة جائزة أوسكار عام 1995 في دحض الحقائق الزائفة حول الصراع القائم بين فلسطين والاحتلال، ولو حتّم عليها ذلك الردّ على وسائل الإعلام الأمريكية وتكذيب سرديتهم، وفق مقال بعنوان سوزان ساراندون تشارك في مظاهرة واشنطن مرتدية الكوفية.شاركت الممثلة الإسبانية الشهيرة بينيلوبي كروز في خاصية "ستوري" على حسابها على إنستغرام رسالةً جاء فيها "يجب وقف إطلاق النار الآن".