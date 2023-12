العثور على رسالة قرب موقع تفجير السفارة الإسرائيلية بالهند (فيديو)

Delhi:

An explosion took place outside Israeli Embassy in New Delhi India.

Delhi Police source said a letter addressed to the Israeli ambassador was also found in a garden behind the embassy.



