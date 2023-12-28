مقترح مصري لإنهاء الحرب في غزة

وقال "رشوان" إن "مصر طرحت إطارا لمقترح لمحاولة تقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية سعيا لوقف العدوان على غزة وإعادة الاستقرار للمنطقة".ولفت إلى أن "القاهرة "لم تتلقّ حتى الآن أي ردود على الإطار المقترح من أي من الأطراف المعنية"، لكنه قال "عند ورود الرد سيتم بلورة المقترح بصورة مفصلة وإعلانه كاملا للرأي العام المصري والعربي والعالمي".وأوضح المسؤول المصري بأن "صياغة هذا الإطار تمت بعد استماع مصر لوجهات نظر كل الأطراف المعنية".