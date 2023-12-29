الصحة العالمية تحذر من تزايد خطر انتشار الأمراض المعدية في غزة

وكتب تيدروس عبر منصة "إكس": "مع استمرار نزوح الناس بشكل هائل على امتداد جنوب (قطاع) غزة، واضطرار بعض العائلات للنزوح أكثر من مرة، واتخاذ الكثيرين من منشآت صحية مكتظة ملجأ لهم، نبقى أنا وزملائي في منظمة الصحة العالمية قلقين للغاية حيال تزايد خطر الأمراض المعدية".كما أعربت المنظمة عن "قلقها إزاء نزوح عشرات الآلاف من الفلسطينيين، فرارا من الغارات الجوية الإسرائيلية، وسط وجنوب قطاع غزة".وأوضح ريتشارد بيبيركورن، ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية، إن المنظمة "تشعر بقلق بالغ من أن هذا النزوح الجديد للأشخاص سيزيد من الضغط على المرافق الصحية في الجنوب التي تكافح بالفعل من أجل تلبية الاحتياجات الهائلة للسكان".وأضافت المنظمة أن "الحاجة إلى الغذاء لا تزال حادة في جميع أنحاء قطاع غزة، حيث أوقف الناس الجوعى قوافل المنظمة على أمل العثور على الطعام".وقال بيبيركورن إن "هذا التحرك الجماعي القسري للأشخاص سيؤدي أيضا إلى مزيد من الاكتظاظ وزيادة خطر الإصابة بالأمراض المعدية ويجعل من الصعب تقديم المساعدات الإنسانية".