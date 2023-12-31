الحرب حتى حدود مصر.. تصريح لنتنياهو يثير اللغط

وأوضح نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي يخوض "معركة معقدة" ويحتاج إلى وقت لتحقيق أهدافه، متعهّدا إعادة جميع الرهائن الإسرائيليين الذين ما زالوا محتجزين في غزة.وأضاف "سنضمن أن غزة لن تشكل بعد الآن تهديدا لإسرائيل"، مشيرا إلى أن حوالي ثمانية آلاف مقاتل فلسطيني قتلوا في العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة. وتابع "نحن نحرم حماس من قدراتها تدريجيا... وسنقضي على قادتها أيضا".وعقد نتنياهو مؤتمر صحفيا بينما دخلت إسرائيل الأسبوع الثالث عشر من حربها على قطاع غزة التي أعقبت هجوما شنته حركة حماس وأذكت أعمال عنف في الضفة الغربية المحتلة وأدت كذلك إلى شن جماعات أخرى متحالفة مع إيران في لبنان وسوريا والعراق واليمن هجمات عليها.وقال نتنياهو "محور فيلادلفيا، أو بعبارة أدق نقطة التوقف الجنوبية (في غزة)، يجب أن يكون تحت سيطرتنا. يجب إغلاقه. من الواضح أن أي ترتيب آخر لن يضمن نزع السلاح الذي نسعى إليه".