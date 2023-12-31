برنامج الأغذية العالمي يحذر من "الانهيار الكامل" في غزة

وكتب البرنامج عبر منصة "إكس": "بينما نبدأ العد التنازلي للعام الجديد، هناك نوع مختلف من العد التنازلي في قطاع غزة"، مضيفا: "نحن نتسابق مع الزمن لتجنب الانهيار الكامل حتى لأبسط الخدمات الأساسية والمجاعة للملايين".وأكد أنه لا يمكن إنهاء هذا الأمر إلا عبر وقف إطلاق نار طويل الأمد، ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي يشن منذ السابع من أكتوبر الماضي، عدوانا غير مسبوق على قطاع غزة، أدى حتى الآن عشرات الآلاف من الشهداء والمفقودين والجرحى، 70 بالمائة منهم من الأطفال والنساء، فضلا عن تدمير مئات آلاف الوحدات السكنية والتهجير القسري لنحو 2 مليون نسمة داخل القطاع.