مقتل عشرات الأشخاص في قصف إسرائيلي على حي الزيتون في غزة

وأكدت مصادر محلية للوكالة أن "الطائرات الإسرائيلية قصفت حي الزيتون بعدة صواريخ مما أدى إلى مقتل 48 شخصا على الأقل، بينما قتل ما لا يقل عن 20 في قصف قرب جامعة الأقصى".وأعلنت وزارة الصحة في غزة، الأحد، "ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين من جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 21822 قتيلا، منذ اندلاع الحرب في السابع من تشرين الاول".وأفادت الوزارة عن "إصلابة 56451 منذ بدء الحرب، مشيرة إلى مقتل 150 شخصا وإصابة و286 بجروح خلال الساعات الـ24 الأخيرة".وقال سكان ومسعفون إن "الطائرات الإسرائيلية كثفت هجماتها على وسط قطاع غزة الأحد، في وقت تحتدم به المعارك الدائرة حول أنقاض بلدات ومخيمات لاجئين، في الحرب التي قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنها ستستغرق "عدة شهور أخرى" قبل أن تنتهي".واستهدفت ضربات جوية منطقتي المغازي والبريج وسط القطاع، مما أسفر عن مقتل 8 أشخاص في منزل واحد ودفع المزيد من السكان للفرار إلى رفح على الحدود مع مصر، بعيدا عن خطوط جبهة تشتبك فيها دبابات إسرائيلية مع مقاتلين من حركة حماس.وأظهر تسجيل فيديو نشره الهلال الأحمر، الأحد، الفوضى التي عمت بعد الضربات الجوية وسط القطاع، كما أظهر مسعفين يعملون في الظلام ويحملون طفلا مصابا من بين حطام يتصاعد منه الدخان.