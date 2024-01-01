غزة.. حديث أمريكي عن عمليات أقل كثافة

قال مسؤول أمريكي، اليوم الاثنين، إن سحب إسرائيل بعض قواتها من غزة هو تحول تدريجي لعمليات أقل كثافة.



ونقلت "رويترز" عن المسؤول الأمريكي قوله، "يبدو أن قرار إسرائيل سحب بعض قواتها من غزة هو بداية تحول تدريجي نحو عمليات أقل كثافة في الشمال".



وفيما حذر المسؤول من "استمرار القتال في شمال قطاع غزة"، قال إن "التحول الإسرائيلي لا يغير الوضع في الجنوب".

وتتواصل الاشتباكات في قطاع غزة لليوم الـ87 بظل استمرار القصف الإسرائيلي المكثف لمختلف مدن القطاع، وسط كارثة إنسانية متفاقمة، وتزايد التصعيد في المنطقة.



