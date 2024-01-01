الكشف عن أسباب سحب "قوات إسرائيلية" من غزة

كشف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، عن أسباب سحب قوات إسرائيلية من قطاع غزة.



ونقلت مجلة "نيوزويك" عن المتحدث قوله، إن "السحب الجزئي لقواتنا من غزة من شأنه تخفيف الأعباء الاقتصادية".



وأضاف أن "سحب قواتنا جزئيا من غزة يسهم بتنشيطها استعدادا لمهام جديدة هذا العام".



وكان مسؤول أمريكي قال، الاثنين، إن سحب إسرائيل بعض قواتها من غزة هو تحول تدريجي لعمليات أقل كثافة.

وتتواصل الاشتباكات في قطاع غزة لليوم الـ87 بظل استمرار القصف الإسرائيلي المكثف لمختلف مدن القطاع، وسط كارثة إنسانية متفاقمة، وتزايد التصعيد في المنطقة.