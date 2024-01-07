لحظة توديع "وائل الدحدوح" لنجله حمزة الذي استشهد بقصف إسرائيلي (فيديو)

🎥- طيران الاحتلال يقصف سيارة للصحفيين في رفح جنوب قطاع #غزة pic.twitter.com/gVwosssQwJ
— عربي بوست (@arabic_post) January 7, 2024
🎥- طيران الاحتلال يقصف سيارة للصحفيين في رفح جنوب قطاع #غزة pic.twitter.com/gVwosssQwJ
◾الصحفي وائل الدحدوح يلقي نظرة الوداع على نجله الصحفي الشهـ ـيد حمزة pic.twitter.com/jtA82mLRyF
— المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) January 7, 2024
◾الصحفي وائل الدحدوح يلقي نظرة الوداع على نجله الصحفي الشهـ ـيد حمزة pic.twitter.com/jtA82mLRyF
لحظة توديع الزميل #وائل_الدحدوح لنجله حمزة الذي استشهد في قصف إسرائيلي استهدف صحفيين غرب خان يونس#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/L2PSCCfk0j
— قناة الجزيرة (@AJArabic) January 7, 2024
لحظة توديع الزميل #وائل_الدحدوح لنجله حمزة الذي استشهد في قصف إسرائيلي استهدف صحفيين غرب خان يونس#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/L2PSCCfk0j