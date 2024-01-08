غزة.. حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي تتجاوز 23 الف قتيل

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 23084 قتيلا، والجرحى إلى 58926 منذ الـ7 من تشرين الاول.





واضاف، ان "مستشفيات جنوب غزة فقدت قدراتها الاستيعابية للجرحى في كل الأقسام بما فيها العناية المركزة"، موضحا ان " هناك اكتظاظ كبير في مستشفيات جنوب غزة ومئات الجرحى يفترشون الأرض في الممرات والساحات".

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة: "القوات الإسرائيلية ارتكبت 17 مجزرة بحق العائلات راح ضحيتها 249 قتيلا و510 جرحى خلال الـ24 ساعة الماضية".واضاف، ان "مستشفيات جنوب غزة فقدت قدراتها الاستيعابية للجرحى في كل الأقسام بما فيها العناية المركزة"، موضحا ان " هناك اكتظاظ كبير في مستشفيات جنوب غزة ومئات الجرحى يفترشون الأرض في الممرات والساحات".