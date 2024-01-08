غزة.. حديث عن مرحلة أقل كثافة من العمليات

وقال دانيال هاغاري بحسب صحيفة "نيويورك تايمز": "الحرب دخلت مرحلة أخرى. لكن المرحلة الانتقالية لن تكون مصحوبة باحتفالات. هذا ليس موضوعا للتصريحات الصاخبة"، وأضاف أنه خلال هذه المرحلة، سيتم نشر عدد أقل من القوات البرية وسيتم تنفيذ عدد أقل من الضربات الجوية.وبحسب الصحيفة، أشار هاغاري إلى أن إسرائيل ستواصل تخفيض عدد قواتها في غزة، والذي بدأ في يناير الجاري، وأن الجيش انتقل في شمال القطاع من مناورات واسعة النطاق، إلى الغارات المستهدفة.ومع ذلك، ليس من الواضح بعد ما إذا كانت هذه المرحلة الجديدة ستصبح أقل خطورة على سكان غزة، حسبما تشير صحيفة "نيويورك تايمز".ومن المقرر عقد جلسات استماع حول تصرفات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة في الفترة من 11 إلى 12 يناير في محكمة العدل الدولية في لاهاي، وسيتم احتجازهم في إطار طلب قدمته سلطات جنوب إفريقيا، والتي طالبت بتصنيف بإسرائيل كدولة تنتهك اتفاقية الإبادة الجماعية فيما يتعلق بعمليتها العسكرية في قطاع غزة.