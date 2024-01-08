مقتل 9 ضباط وجنود إسرائيليين بهجومين في غزة

وقالت الصحيفة: أن "الجميع يتحدث عن الشمال (الحدود مع لبنان)، لكن هذا من أصعب الأيام التي مررنا بها في غزة، 9 جنود قتلى حتى اللحظة داخل قطاع غزة و7 بجروح خطيرة من بينهم الممثل والمغني عيدان في كمين مضاد للدبابات نفذه القسام".وأضاف: "3 قتلى من الكتيبة 188، و2 من الكتيبة 101، و1 من كتيبة متسحاق كافر، و3 من الكتيبة 646".