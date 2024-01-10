بلينكن يصل رام الله للقاء الرئيس الفلسطيني

وأفادت وسائل اعلام بأن بلينكن وصل مقر الرئاسة الفلسطينية في مدينة رام الله.وبيّنت نقلا عن مصدر في مكتب عباس أن بلينكن عقد فور وصوله مقر الرئاسة اجتماعا مع الرئيس الفلسطيني.وتتزامن زيارة بلينكن مع قمة ثلاثية تعقد اليوم الأربعاء بمدينة العقبة تجمع عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني بن الحسين، والرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والفلسطيني محمود عباس، هي الأول لهم منذ اندلاع الحرب علي قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.ومساء الاثنين، وصل بينكن إلى إسرائيل في زيارة هي الخامسة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في إطار جولة إقليمية بدأها بتركيا واليونان وشملت أيضا السعودية والأردن وقطر والإمارات.ومن المقرر أن تشمل الزيارة مصر حيث من المفترض أن يتوجه إليها اليوم.ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى الثلاثاء 23 ألفا و210 قتلى و59 ألفا و167 مصابا معظمهم أطفال ونساء، و"دمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.