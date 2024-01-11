منظمة دولية تكشف حصيلة صادمة تخص أطفال غزة

كشفت منظمة "أنقذوا الأطفال" الدولية، اليوم الخميس، عن حصيلة صادمة تخص أطفال قطاع غزة.

وقالت المنظمة إن "هناك 10 آلاف طفل فلسطيني قُتلوا في ما يقرب من 100 يوم من الحرب في غزة".

وتسبب القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ بدء التصعيد في أوائل أكتوبر الماضي، بمقتل أكثر من 23 ألف شخص، وفق ما أوردته وزارة الصحة في غزة.