الأزهر لنساء غزة: يجوز الخروج من تحت الأنقاض عرايا

وقال عضو كبار العلماء في تصريحات لموقع "القاهرة 24" المصري إن هذه المرأة "حتى إن كانت عريانة خالصة من ملابسها وكانت تحت الأنقاض ولم يكن عليها ملابس فوجب عليها أن تخرج ولا شيء عليها.واستشهد مهنا بقول الله تعالى: "وَلَا تُلْقُوُا بأَيدِيكُمْ إلَى التَهلُكَةِ".وأكد أن "هذه المرأة التي تركت نفسها تحت الأنقاض بسبب عدم وجود الحجاب على شعرها فهذه المرأة مخطئة ولا تفهم الإسلام".وصرح بأن المرأة "لو تركت نفسها إلى أن تموت فستصبح قاتلة لنفسها وعليها ذنب".