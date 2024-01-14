موقف أمريكي جديد يخص غزة: ضرورة خفض حدة القتال

وقال كيربي بحسب قناة "سي بي إس" التلفزيونية: "أستطيع أن أقول إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد عاد للتو من المنطقة، وإننا نناقش معهم بنشاط الانتقال إلى عمليات أقل كثافة. نعتبر أن الآن هو الوقت المناسب لهذا التحول. ونعتبر أن الوقت قد حان لهذا التحول".وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه كان يتعين على إسرائيل شن هذه الحرب، مشيرا إلى أنها ستستغرق شهورا طويلة.وأفاد موقع "أكسيوس" نقلا عن مسؤولين أمريكيين، بأن الرئيس جو بايدن ومسؤولين كبار في واشنطن محبطون من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لرفضه طلبات أمريكية متعلقة بالحرب في غزة.وصرح المسؤولون بأن هناك أدلة متزايدة على أن بايدن بدأ يفقد صبره تجاه نتنياهو، كما صرح أحد المسؤولين الأمريكيين لموقع "أكسيوس": "الوضع سيء ونحن عالقون.. صبر الرئيس ينفد".وأشار الموقع إلى أن بايدن لم يتحدث مع نتنياهو منذ 20 يوما عقب مكالمة متوترة في 23 ديسمبر والتي أنهاها بايدن المحبط بالقول: "انتهى الكلام".