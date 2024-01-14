اعتراف إسرائيلي بشأن "حرب غزة": نحن في وقت حرج

دعا عضو بمجلس الحرب الإسرائيلي، الى ضرورة التوقف عن الكذب بشأن المحتجزين في قطاع غزة.



وقال غادي إيزنكوت إنه "يجب التوقف عن الكذب وإظهار الشجاعة بالتوجه إلى صفقة كبيرة تعيد المحتجزين في قطاع غزة".



وأضاف إيزنكوت أنه "لا يوجد مبرر للاستمرار في الحرب بنفس الطريقة كالعميان ونحن في وقت حرج"، وفق تعبيره.

وكان الناطق باسم كتائب عز الدين القسام "أبو عبيدة" أعلن، الأحد، بعد 100 يوم من بدء الحرب الإسرائيلية على غزة، "كبّدنا العدو ولا نزال نكبده خسائر باهظة تفوق كلفتها ما تكبده في 7 تشرين الأول 2023"، مضيفاً "استهدفنا وأخرجنا من الخدمة 1000 آلية عسكرية إسرائيلية".