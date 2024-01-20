غزة.. حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي تقترب من 25 ألفاً

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة: "القوات الإسرائيلية ارتكبت 14 مجزرة بحق العائلات راح ضحيتها 165 شهيداً و280 جريحا خلال الـ24 ساعة الماضية".وأشار القدرة إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم، بسبب استمرار القصف وشح المعدات اللازمة.وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق اليوم استشهاد 90 فلسطينيا على الأقل خلال العمليات الإسرائيلية الليلة الماضية جنوبي القطاع.ودخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ 106 في ظل استمرار القصف الإسرائيلي على القطاع وتواصل الاشتباكات بين الجيش الإسرائيلي وحركة "حماس"، في ظل كارثة إنسانية وصحية في القطاع.