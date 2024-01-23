أول تعليق من نتنياهو على "اليوم الكارثي" في غزة

وقال نتنياهو: "قلبي مع العائلات، الجيش يحقق وعلينا استخلاص العبر من الحادثة. باسم أبطالنا ومن أجل حياتنا علينا أن لا نوقف الحرب حتى النصر الحازم".وأضاف: "علينا أن نتعلم الدروس من الكارثة ونبذل قصارى جهدنا للحفاظ على حياة جنودنا".وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مقتل 24 من عناصره في جنوب قطاع غزة، ليصل إجمالي قتلى القوات الإسرائيلية إلى 222 ضباطا وجنديا منذ بدء العمليات العسكرية البرية، في القطاع الفلسطيني.