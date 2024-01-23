غزة.. حديث أممي عن "قيود ممنهجة" على دخول المساعدات

وقالت المتحدثة إنه "من الصعب الوصول إلى أماكن تحتاج لمساعدات، خاصة شمال القطاع"، لافتة إلى أن "كميات قليلة جدا من المساعدات الغذائية وصلت إلى شمال قطاع غزة".وأوضحت أن آخر "بعثات برنامج الأغذية العالمي للمساعدات الغذائية إلى شمال غزة تم تنفيذها في 11 و13 كانون الثاني".وأشارت إلى وجود "قيود ممنهجة على الدخول إلى شمال غزة، وليس فقط على برنامج الأغذية العالمي".