غوتيريش بشأن غزة: الوضع الإنساني مرّوع

وقال غوتيريش خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن الأوضاع في الشرق الأوسط، "أكثر من ربع سكان قطاع غزة يواجهون نقصا كبيرا في الغذاء وآلاف يواجهون خطر انتشار الأمراض".وأضاف "شعب غزة لا يواجه فقط خطر القتل أو الإصابة بالقصف وإنما احتمالات متزايدة للإصابة بالأمراض المعدية".ولفت غوتيريش الى أن "الـ100 يوم السابقة في غزة محزنة مع سقوط المزيد من الضحايا واتساع نطاع الدمار"، مطالباً بـ"الإفراج عن المحتجزين في غزة فوراً".