العدل الدولية تحدد موعد صدور قرار بشأن دعوى جنوب إفريقيا

وقالت المحكمة في بيان لها: "يوم الجمعة الموافق 26 يناير 2024، ستصدر محكمة العدل الدولية قرارها بشأن طلب الإشارة بالتدابير المؤقتة المقدم من جنوب إفريقيا في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة (جنوب أفريقيا ضد إسرائيل)".وفي 11 يناير الجاري، انطلقت جلسات استماع محكمة العدل الدولية في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا بارتكاب جريمة "إبادة جماعية" في قطاع غزة.وفي مذكرة تقع في 84 صفحة، حض المحامون القضاة على إصدار أمر بـ"تعليق العمليات العسكرية فورا" في غزة، مشيرين إلى أن "إسرائيل انخرطت وتنخرط وتواجه خطر الانخراط أكثر في أعمال الإبادة".ولفت الفريق القانوني لجنوب إفريقيا إلى أن "إسرائيل انتهكت اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948 قائلين إن "الفلسطينيين يتعرضون لقصف لا يتوقف أينما ذهبوا ويُقتلون في كل مكان يلجؤون إليه"، مشيرين الى أن "أفعال إسرائيل تشير إلى نية ارتكاب أعمال إبادة، وهذه النية تتجذر في قناعتها بأن العدو ليس حماس وإنما النسيج الفلسطيني كله في غزة".