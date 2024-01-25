غزة.. حصيلة جديدة تخص ضحايا القصف

وقال المتحدث باسم الوزارة أشرف القدر، "ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 25 ألفا و900 شهيد و 64 ألف و110 إصابة منذ السابع من تشرين الأول الماضي".وأضاف "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 21 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 200 شهيد و370 إصابة خلال ال 24 ساعة الماضية".وأشار القدر الى أن "الاحتلال الإسرائيلي يحاصر مستشفيات خان يونس ويصبها بشلل تام بالتزامن مع ارتكاب جرائم إبادة جماعية بالمحافظة ويمنع حركة سيارات الإسعاف"، كاشفاً أن "الطواقم الطبية في مجمع ناصر الطبي ومستشفى الأمل بخان يونس تعمل في ظروف قاسية بلا طعام وبلا طعام وبلا أمان".