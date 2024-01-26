أول موقف من جنوب إفريقيا بعد جلسة العدل الدولية ضد إسرائيل

وقالت وزيرة الخارجية ناليدي باندور إن الحكم بمثابة انتصار حاسم لسيادة القانون ومنعطف هام في البحث عن العدالة للشعب الفلسطيني.وأشارت الوزيرة إلى أنه لا يمكن تنفيذ أوامر محكمة العدل الدولية دون وقف إطلاق النار، لافتة إلى أنه "كنا نود من المحكمة أن تصدر قرارا بوقف إطلاق النار في غزة".كما شددت الوزيرة باندور على أنه لا يمكن أن تنجح أوامر محكمة العدل الدولية دون وقف إطلاق النار، وأن علينا أن ندعو إسرائيل للالتزام بالقانون الدولي.