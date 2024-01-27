رغم قرار محكمة العدل الدولية.. بايدن يحدد شرطا لبدء هدنة "طويلة" في غزة

وقال البيت الأبيض في بيان، ان بايدن بحث هاتفيا مع كل من أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تطورات الأوضاع في قطاع غزة، وذكر بايدن في اتصاله مع امير قطر ان "التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن هو أمر أساسي لتحقيق هدنة إنسانية طويلة الأمد في القتال وضمان وصول المساعدات الإنسانية الإضافية المنقذة للحياة إلى المحتاجين إليها من المدنيين في جميع أنحاء غزة".وحسب البيان، فقد شدد الزعيمان على "خطورة الوضع، ورحبا بالتعاون الوثيق بين فريقيهما لدفع المناقشات الأخيرة إلى الأمام"، كما التزما "بالبقاء على اتصال حتى يتم لم شمل جميع الرهائن مع عائلاتهم، وأكدا مجددا رؤيتهما المشتركة لمنطقة شرق أوسط مسالمة وآمنة ومتكاملة."وفي بيان آخر أفاد البيت الأبيض بأن بايدن بحث مع نظيره المصري "الحرب المستمرة في غزة وجهودهما المبذولة للإفراج عن جميع الرهائن المتبقين لدى حماس".وأضاف البيان أن بايدن شكر السيسي "على دور مصر المهم في هذه العملية"، وأكد الزعيمان أنه "يجب الآن بذل كل الجهود للتوصل إلى اتفاق يؤدي إلى إطلاق سراح جميع الرهائن مع وقف إنساني طويل الأمد للقتال".وكانت محكمة العدل الدولية قد حكمت بالزام إسرائيل على تجنب إيقاع إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة وكذلك ضمان وصول المساعدات الإنسانية كافة ورفع تقرير الى محكمة العدل الدولية خلال شهر بشأن ماتحقق من تدابير.