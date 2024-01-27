خطة بريطانية من 5 نقاط لإنهاء الحرب في غزة

كشفت صحيفة "فايننشال تايمز"، عن اقتراح الحكومة البريطانية خطة من 5 نقاط لإنهاء الحرب في قطاع غزة.





وتتضمن الخطة البريطانية "اقتراحا بخروج قادة حماس من غزة إلى دولة أخرى". وأشارت الصحيفة إلى أن "خطة بريطانيا تقضي بوقف الأعمال العدائية والإفراج عن الرهائن والتفاوض على وقف دائم لإطلاق النار، كما تقضي بتحديد أفق سياسي لتأسيس دولة فلسطينية وتشكيل حكومة كفاءات تدير الضفة وغزة".وتتضمن الخطة البريطانية "اقتراحا بخروج قادة حماس من غزة إلى دولة أخرى".

وكانت محكمة العدل الدولية طالبت يوم الجمعة الماضي، الكيان الإسرائيلي باتخاذ كافة الإجراءات لمنع "الإبادة الجماعية" في غزة.



وقالت خلال الجلسة التي خصصت للبت في إجراءات مؤقتة بشأن دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا، إنه "لا يمكن قبول طلب إسرائيل برد الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا، فيما "فرضت محكمة العدل الدولية على إسرائيل تدابير مؤقتة".