حديث أمريكي بشأن "دولة فلسطينية": الطريقة الوحيدة لسلام طويل

قالت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، باربرا ليف، الخميس، إن إنشاء الدولة الفلسطينية هو الطريقة الوحيدة لسلام طويل.



وأضافت ليف في تصريحات صحافية أن "واشنطن تواصل العمل مع الشركاء لبدء إنشاء طريق لتلك الدولة الفلسطينية".



وأكدت مساعدة وزير الخارجية على أن "عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) مهم جدا لسكان غزة ولا بديل لما تقدمه الوكالة".

وكان موقع "أكسيوس" كشف، أمس الأربعاء، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن طلب من المسؤولين في وزارته إجراء مراجعة وتقديم خيارات سياسية بشأن اعتراف أمريكي ودولي محتمل بالدولة الفلسطينية بعد نهاية الحرب في غزة.