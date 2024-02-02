وقال مدير الاتصالات بمكتب "يونيسف" جوناثان كريكس، إن جميع الأطفال في قطاع غزة بحاجة إلى دعم في مجال الصحة النفسية، حيث تظهر عليهم أعراض مثل مستويات عالية للغاية من القلق المستمر، وفقدان الشهية ولا يستطيعون النوم، كما أنهم يفزعون في كل مرة يسمعون فيها صوت القصف الصهيوني".واستُشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، اليوم الجمعة، جراء العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة، والذي دخل يومه التاسع عشر بعد المئة.