استطلاع: نصف البالغين الأميركيين يرون أن إسرائيل تبالغ في حرب غزة

ومن بين البالغين الأميركيين الذين شملهم الاستطلاع الذي أجرته أسوشيتد برس والمركز الوطني لأبحاث الرأي التابع لجامعة شيكاغو، قال 50 بالمئة، إنهم يعتقدون أن تصرفات إسرائيل في غزة "تجاوزت الحد"، مقارنة بـ 40 بالمئة قالوا نفس الشيء في نوفمبر.في المقابل، اعتبر 31 بالمئة فقط أن الرد العسكري الإسرائيلي كان "صحيحا تقريبا"، مقارنة بـ 38 بالمئة في نوفمبر.ووجد الاستطلاع الجديد أن 35 بالمئة من الأميركيين يعتبرون إسرائيل حليفا يشارك الولايات المتحدة المصالح والقيم، بانخفاض من 44 بالمئة في نوفمبر.وانخفضت معدلات تأييد تعامل الرئيس الأميركي جو بايدن مع الحرب إلى 31 بالمئة، أي أقل بـ 6 نقاط عن ديسمبر.ومع ذلك، كان الانخفاض أكبر بين الديمقراطيين، حيث قال 46 بالمئة في يناير إنهم يؤيدون قراراته، مقارنة بـ 59 بالمئة في الشهر السابق.وفي المقابل، ارتفعت نسبة التأييد بين الجمهوريين بمقدار 3 نقاط، لكنها وصلت إلى 21 بالمئة فقط.على الرغم من أن الكثيرين يعتقدون أن رد إسرائيل على هجمات حماس قد ذهب إلى أبعد من اللازم، إلا أن 6 من كل 10 بالغين ما زالوا يلقون الكثير من اللوم على حماس في اندلاع الحرب بغزة، فيما أن حوالي الثلث يلقون باللوم على الحكومة الإسرائيلية.وبحسب موقع "أكسيوس"، تؤكد النتائج مدى انقسام الأميركيين بشأن الحرب بين إسرائيل وحماس، والتي أصبحت ظاهرة في كل مكان من حرم الجامعات إلى أماكن العمل في جميع أنحاء البلاد.وذكر الموقع، أنه على الرغم من تجنب بايدن إلى حد كبير انتقاد حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، إلا أن التقارير تفيد بأن الرئيس ومسؤولين آخرين "أصبحوا يشعرون بالإحباط بشكل متزايد تجاهه".واندلعت الحرب في قطاع غزة إثر هجوم غير مسبوق شنته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر، وأسفر عن مقتل أكثر من 1160 شخصا، معظمهم مدنيون، وفق تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى آخر الأرقام الرسمية الإسرائيلية.وردا على الهجوم، تعهدت إسرائيل القضاء على الحركة، وتنفذ منذ ذلك الحين حملة قصف مدمرة أتبعت بعمليات برية منذ 27 أكتوبر، ما تسبب بمقتل أكثر من 27 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، بحسب وزارة الصحة التابعة لحماس.وشددت الإدارة منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر على ضرورة تقليل الوفيات بين المدنيين الفلسطينيين إلى الحد الأدنى وسط تدهور الوضع الإنساني في غزة.والخميس أعلن الرئيس الأميركي، أنه أقر عقوبات غير مسبوقة على مستوطنين إسرائيليين متهمين بارتكاب أعمال عنف في حق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، حيث أعتبر أن العنف بلغ "مستويات لا تحتمل" على خلفية الحرب الدائرة في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس.