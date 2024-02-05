الأمم المتحدة: انشاء لجنة مستقلة لتقييم عمل "الأونروا"

وقال غوتيريش في بيان رسمي أن "لجنة التقييم هذه ستكون برئاسة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا، بالتعاون مع ثلاثة مراكز أبحاث هي معهد راوول والنبرغ في السويد ومعهد ميكلسن في النرويج والمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان".وأضاف أن "المجموعة ستبدأ عملها يوم 14 شباط".ويأتي هذا القرار بعد أيام قليلة من اتهام إسرائيل بعض موظفي الوكالة بالمشاركة في هجمات السابع من تشرين الاول، التي شنتها حركة حماس.وعقب الاتهام، أوقفت عدة دول، منها الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا، تمويلها مؤقتا للأونروا، التي فصلت عددا من موظفيها المقدر عددهم بالآلاف بعد أن أجرت تحقيقا معهم.وقالت الأونروا، يوم الخميس، إنها ستضطر على الأرجح لوقف عملياتها في الشرق الأوسط، وليس فقط في غزة، بحلول نهاية فبراير الجاري إذا ظل تمويلها معلقا.ويعمل في الأونروا 30 ألف فلسطيني، مهمتهم تلبية الاحتياجات المدنية والإنسانية لنحو 5.9 مليون من الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والدول المجاورة.