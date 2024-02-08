"القسام" تعلن تدمير أكثر من 1100 آلية إسرائيلية منذ بداية الحرب

كشفت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة (حماس)، الخميس، عن تدمير أكثر من 1100 آلية إسرائيلية منذ بداية الحرب على غزة.

وقالت القسام في بيان، "مجاهدونا دمروا بقذائف "الياسين 105" 1108 آليات إسرائيلية منذ بداية الحرب".

وأضافت أن "الآليات الإسرائيلية المدمرة شملت 962 دبابة و55 ناقلة جند و74 جرافة و3 حفارات و14 مركبة عسكرية".

ولفتت الكتائب الى أن "استهداف الآليات الإسرائيلية في الحرب أسفر عن مقتل وإصابة عدد كبير من ضباط وجنود العدو ومرتزقته"، مؤكدة أن "عدداً من جنود العدو قتلوا بعد سحق الطيران الإسرائيلي آلياتهم لعدم قدرة قوات الإنقاذ على سحبها".