العثور على جثتها بعد 12 يوماً.. قصة الطفلة "هند" التي هزّ صراخها العالم (فيديو)

🚨عاجل: العثور على مركبة اسعاف الهلال الاحمر الفلسطيني مقصوفة في منطقة تل الهوى في مدينة غزة واستشهاد الطاقم يوسف زينو واحمد المدهون بعد فقد آثارهما أثناء مهمة انقاذ الطفلة هند رجب منذ 12 يوماً.#غزة #لست_هدفا ❌ pic.twitter.com/zHoTG3Hpnm
— PRCS (@PalestineRCS) February 10, 2024
🚨عاجل: العثور على مركبة اسعاف الهلال الاحمر الفلسطيني مقصوفة في منطقة تل الهوى في مدينة غزة واستشهاد الطاقم يوسف زينو واحمد المدهون بعد فقد آثارهما أثناء مهمة انقاذ الطفلة هند رجب منذ 12 يوماً.#غزة #لست_هدفا ❌ pic.twitter.com/zHoTG3Hpnm