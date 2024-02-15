على الفور.. أيرلندا تتبرع بـ20 مليون يورو لـ "الأونروا"

وكشف وزير الخارجية ميشيل مارتن عن التمويل الإضافي للوكالة عقب اجتماع مع المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، مبينا أن "التبرع بقيمة 20 مليون يورو سيدعم "العمل المنقذ للحياة في غزة ويساعد في معالجة أزمة التمويل الحرجة للأونروا، والتي تعرض للخطر الدعم المقدم لـ 5.9 مليون فلسطيني في جميع أنحاء المنطقة".وأضاف: "الناس في حاجة ماسة إلى أبسط المؤن المنقذة للحياة - الغذاء والماء والمأوى. وفي ظل هذه الظروف الأكثر ترويعا، وفي مواجهة احتمال حدوث المزيد من التصعيد العسكري، فإن الأونروا تعد العمود الفقري للاستجابة الإنسانية. وهي بحاجة ماسة إلى الدعم من جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة".وأكد أن "أيرلندا ستقدم على الفور 20 مليون يورو من التمويل الأساسي للأونروا من أجل مواصلة عملها الحيوي المستمر في غزة، وكذلك في جميع أنحاء الضفة الغربية ولبنان وسوريا والأردن"، داعيا "الجهات المانحة الأخرى على استئناف وتوسيع دعمها للأونروا حتى تتمكن من تقديم المساعدة لملايين اللاجئين الفلسطينيين المحتاجين".وتزعم إسرائيل تورط 12 من موظفي الوكالة البالغ عددهم في غزة 13 ألفا في الهجوم الذي شنته الحركة في السابع من تشرين الاول.ومنذ 26 كانون الثاني الماضي، علقت 18 دولة والاتحاد الأوروبي تمويلها لـ"الأونروا"، على خلفية المزاعم الإسرائيلية، فيما أعلنت الوكالة أنها تحقق في هذه المزاعم.