الجامعة العربية تضع 60 منظمة إسرائيلية على "قائمة الإرهاب"

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Instaglamour
من
10:30 AM
الى
11:00 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
ديالى.. كتلة تقدم تعلن تأييدها لمرشح تسوية لمنصب المحافظ
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-481784-638436787991021194.png
الجامعة العربية تضع 60 منظمة إسرائيلية على "قائمة الإرهاب"
الساحة الفلسطينية
2024-02-16 | 06:11
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
146 مشاهدة
السومرية نيوز – دوليات
اعلن مندوب فلسطين لدى الجامعة العربية مهند العكلوك، إن مجلس الجامعة وضع 60 منظمة إسرائيلية ضمن "قوائم الإرهاب الوطنية العربية"، لافتاً إلى أن المجلس اعتمد أيضاً قائمة من 22 شخصية إسرائيلية "تبنت قرار الإبادة الجماعية" بحق الشعب الفلسطيني، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
وأضاف العكلوك أن المجلس تبنى قراراً بمقاطعة 97 شركة ومؤسسة تعمل في المستوطنات الإسرائيلية، استناداً إلى قاعدة البيانات التي أقرها مجلس حقوق الإنسان، منوهاً بأن المجلس ينتظر من الدول العربية تنفيذ القرارات التي تم إقرارها.
وكان مجلس الجامعة عبّر عن رفضه لحملات التحريض الإسرائيلية الممنهجة ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بهدف تقويض دورها، داعياً الدول التي قررت تجميد تمويلها للوكالة لإعادة النظر في قرارها.
وفي أواخر يناير الماضي، علقت دول غربية عدة على رأسها الولايات المتحدة، وبريطانيا، وكندا وإيطاليا، تمويل الوكالة الأممية، عقب مزاعم إسرائيلية بأن هناك موظفين تابعة لـ"الأونروا" شاركوا في الهجوم الذي شنته حركة "حماس" على قرى وبلدات مجاورة لقطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي.
ودعا المجلس كذلك الوزارات والهيئات العربية المعنية بالطفولة والأمومة إلى السرعة في التنسيق مع نظيراتها بالدول والهيئات الدولية للبحث في كافة الآليات المتاحة لتقديم العون الطبي والإنساني لآلاف الأطفال الفلسطينيين، خصوصاً الذين فقدوا أطرافهم، وكذلك سبل رعاية كافة من فقدوا ذويهم في "مذابح العدوان الإسرائيلي" والتي أودت حسب المجلس بحياة أكثر من 12 ألف طفل في القطاع.
وأدان مجلس الجامعة العربية "استمرار الجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني واستهداف أكثر من 100 ألف مدني فلسطيني بين شهيد وجريح واستمرار الحصار القاتل والتدمير الممنهج لكل أشكال الحياة في القطاع".
كما حذر من خطورة الأوضاع الكارثية غير المسبوقة في مدينة رفح، و"ارتكاب جريمة التهجير القسري لنحو مليون ونصف مواطن فلسطيني إلى خارج الأراضي الفلسطينية، تم دفعهم بالعدوان الإسرائيلي منهجياً للنزوح نحو أقصى جنوب قطاع غزة على مقربة من الحدود" مع مصر.
*تصعيد يضر بفرص السلام بالمنطقة
واعتبر مجلس الجامعة أن "ارتكاب إسرائيل جريمة التهجير للشعب الفلسطيني خارج أرضه" بمثابة "اعتداء على الأمن القومي العربي"، محذراً من أنه سيؤدي إلى "انهيار فرص السلام في منطقة الشرق الأوسط وتوسع وتفاقم الصراع في المنطقة".
كما طالب، في بيان، مجلس الأمن باتخاذ قرار ملزم "لوقف العدوان الإسرائيلي والتهجير القسري ضد الفلسطينيين" إلى جانب ضمان تدفق المساعدات الإغاثية إلى كامل قطاع غزة، وإنفاذ التدابير المؤقتة التي وردت في أمر محكمة العدل الدولية وإعادة الحياة إلى طبيعتها والمطالبة بالتنفيذ الكامل لكافة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، وفق قراري 2721 و 2720.
>>
انضم إلى قناة السومرية على
واتساب
الساحة الفلسطينية
دوليات
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الأمطار تعطل الدوام الرسمي غداً في هذه المحافظة
محليات
41.12%
10:36 | 2024-02-14
الأمطار تعطل الدوام الرسمي غداً في هذه المحافظة
10:36 | 2024-02-14
الاتحاد الأوروبي يناقش إمكانية فرض عقوبات مستقبلية على العراق.. إليك الاسباب
محليات
25.71%
06:10 | 2024-02-15
الاتحاد الأوروبي يناقش إمكانية فرض عقوبات مستقبلية على العراق.. إليك الاسباب
06:10 | 2024-02-15
رسمياً.. المنتخب العراقي يتقدم 4 مراكز في تصنيف فيفا الجديد
رياضة
16.85%
05:35 | 2024-02-15
رسمياً.. المنتخب العراقي يتقدم 4 مراكز في تصنيف فيفا الجديد
05:35 | 2024-02-15
للمرة الأولى في العراق.. سيارات لنقل الجنائز مجاناً (فيديو)
محليات
16.33%
11:41 | 2024-02-15
للمرة الأولى في العراق.. سيارات لنقل الجنائز مجاناً (فيديو)
11:41 | 2024-02-15
المزيد
أحدث الحلقات
علناً
ما موقف الاطار من انسحاب القوات الامريكية؟ - الحلقة ٣٧ | الموسم 2
15:30 | 2024-02-15
علناً
ما موقف الاطار من انسحاب القوات الامريكية؟ - الحلقة ٣٧ | الموسم 2
15:30 | 2024-02-15
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ شباط ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-02-15
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ شباط ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-02-15
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 15-02-2024 | 2024
12:00 | 2024-02-15
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 15-02-2024 | 2024
12:00 | 2024-02-15
Morning Live
تحديات نظام التعليم في العراق - الحلقة ٢١٥ | الموسم 2
05:00 | 2024-02-15
Morning Live
تحديات نظام التعليم في العراق - الحلقة ٢١٥ | الموسم 2
05:00 | 2024-02-15
ناس وناس
ساحة العامل في واسط - الحلقة ٢١١ | الموسم 6
04:00 | 2024-02-15
ناس وناس
ساحة العامل في واسط - الحلقة ٢١١ | الموسم 6
04:00 | 2024-02-15
بعد التحري
حكومة العيداني اعمار في الواجهة وفساد في النزاهة - الحلقة ٤٣ | الموسم 3
15:30 | 2024-02-14
بعد التحري
حكومة العيداني اعمار في الواجهة وفساد في النزاهة - الحلقة ٤٣ | الموسم 3
15:30 | 2024-02-14
52 دقيقة
ابسط حقوق المواطن حسب الدستور العراقي - حلقة ٣٨ | الموسم 5
14:30 | 2024-02-14
52 دقيقة
ابسط حقوق المواطن حسب الدستور العراقي - حلقة ٣٨ | الموسم 5
14:30 | 2024-02-14
استديو Noon
14-2-2024 عيد فالنتاين
07:00 | 2024-02-14
استديو Noon
14-2-2024 عيد فالنتاين
07:00 | 2024-02-14
صباحكم أحلى مع سلمى
المهندس كرار عبد الحسن 14-2-2024 | 2024
02:30 | 2024-02-14
صباحكم أحلى مع سلمى
المهندس كرار عبد الحسن 14-2-2024 | 2024
02:30 | 2024-02-14
بالمختزل
النائب سجاد سالم، عضو مجلس النواب العراقي - الحلقة ٤٣ | الموسم 2
15:30 | 2024-02-13
بالمختزل
النائب سجاد سالم، عضو مجلس النواب العراقي - الحلقة ٤٣ | الموسم 2
15:30 | 2024-02-13
الأكثر مشاهدة
علناً
ما موقف الاطار من انسحاب القوات الامريكية؟ - الحلقة ٣٧ | الموسم 2
15:30 | 2024-02-15
علناً
ما موقف الاطار من انسحاب القوات الامريكية؟ - الحلقة ٣٧ | الموسم 2
15:30 | 2024-02-15
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ شباط ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-02-15
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ شباط ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-02-15
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 15-02-2024 | 2024
12:00 | 2024-02-15
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 15-02-2024 | 2024
12:00 | 2024-02-15
Morning Live
تحديات نظام التعليم في العراق - الحلقة ٢١٥ | الموسم 2
05:00 | 2024-02-15
Morning Live
تحديات نظام التعليم في العراق - الحلقة ٢١٥ | الموسم 2
05:00 | 2024-02-15
ناس وناس
ساحة العامل في واسط - الحلقة ٢١١ | الموسم 6
04:00 | 2024-02-15
ناس وناس
ساحة العامل في واسط - الحلقة ٢١١ | الموسم 6
04:00 | 2024-02-15
بعد التحري
حكومة العيداني اعمار في الواجهة وفساد في النزاهة - الحلقة ٤٣ | الموسم 3
15:30 | 2024-02-14
بعد التحري
حكومة العيداني اعمار في الواجهة وفساد في النزاهة - الحلقة ٤٣ | الموسم 3
15:30 | 2024-02-14
52 دقيقة
ابسط حقوق المواطن حسب الدستور العراقي - حلقة ٣٨ | الموسم 5
14:30 | 2024-02-14
52 دقيقة
ابسط حقوق المواطن حسب الدستور العراقي - حلقة ٣٨ | الموسم 5
14:30 | 2024-02-14
استديو Noon
14-2-2024 عيد فالنتاين
07:00 | 2024-02-14
استديو Noon
14-2-2024 عيد فالنتاين
07:00 | 2024-02-14
صباحكم أحلى مع سلمى
المهندس كرار عبد الحسن 14-2-2024 | 2024
02:30 | 2024-02-14
صباحكم أحلى مع سلمى
المهندس كرار عبد الحسن 14-2-2024 | 2024
02:30 | 2024-02-14
بالمختزل
النائب سجاد سالم، عضو مجلس النواب العراقي - الحلقة ٤٣ | الموسم 2
15:30 | 2024-02-13
بالمختزل
النائب سجاد سالم، عضو مجلس النواب العراقي - الحلقة ٤٣ | الموسم 2
15:30 | 2024-02-13
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
إستفتاء
العلاقة العراقية - الامريكية.. هل نتوقع مصيرا سيئا للبلاد؟
ستتحسن العلاقة
ستتحسن العلاقة
ستشهد مفاجآت سيئة
ستشهد مفاجآت سيئة
ستبقى مستقرة على توتر
ستبقى مستقرة على توتر
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
برجك للسنة الجديدة
على السومرية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
ترفيه
رمضان 2023
رمضان 2022
سياسة
رمضان 2021
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.