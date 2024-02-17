حصيلة جديدة لقتلى الجيش الإسرائيلي

أعلن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم السبت، عن حصيلة جديدة لقتلاه منذ إطلاق "حماس" عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر وخلال توغله البري في غزة.

وفي تحديث لبياناته على موقعه الرسمي مساء اليوم السبت، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 573 عسكريا في صفوفه منذ السابع من أكتوبر، بينهم ضباط وجنود.

هذا وأعلنت خدمة الإسعاف الإسرائيلية أمس الجمعة، مقتل إسرائيليين اثنين بحادث إطلاق للنار على موقف للحافلات في كريات ملاخي بعسقلان.

ودخلت الحرب في غزة يومها الـ134 فيما يخيم شبح كارثة إنسانية على رفح التي تترقب عملية عسكرية إسرائيلية، تزامنا مع المفاوضات في مصر حول الهدنة وإطلاق الأسرى والرهائن.