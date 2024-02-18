الاتحاد الأوروبي بشأن "الضفة الغربية": تشهد حالة من الغليان

قال مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، إن الضفة الغربية تشهد حالة من الغليان وقد نكون على شفير "انفجار أكبر".

وشدد بوريل، اليوم الأحد، على أن "الأوضاع في الضفة الغربية تشكل عائقا كبيرا أمام التوصل إلى حل مستدام يرسي السلام بين إسرائيل والفلسطينيين".

ويبلغ تعداد المستوطنين في الضفة الغربية نحو 750 ألف مستعمر يستوطنون في أكثر من 365 مستعمرة وبؤرة استعمارية.

وقال بوريل في كلمة ألقاها أمام مؤتمر ميونيخ للأمن إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي أن "يدعم المبادرة العربية" التي تنص على قيام دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وتأتي تصريحات مسؤول السياسية الخارجية للاتحاد الأوروبي، في أعقاب رفض رئيس وزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، خطة لاعتراف دولي بدولة فلسطينية إثر تقارير بشأن مبادرة كهذه أوردتها صحيفة واشنطن بوست، تشمل، وفق الصحيفة، جدولا زمنيا محددا لإقامة دولة فلسطينية.