Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
الكشف عن مخطط أمريكي للرد على "تهديدات روسية"
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

الاتحاد الأوروبي بشأن "الضفة الغربية": تشهد حالة من الغليان

الساحة الفلسطينية

2024-02-18 | 13:41
الاتحاد الأوروبي بشأن &quot;الضفة الغربية&quot;: تشهد حالة من الغليان
المصدر:
روسيا اليوم
867 مشاهدة

قال مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، إن الضفة الغربية تشهد حالة من الغليان وقد نكون على شفير "انفجار أكبر".

وشدد بوريل، اليوم الأحد، على أن "الأوضاع في الضفة الغربية تشكل عائقا كبيرا أمام التوصل إلى حل مستدام يرسي السلام بين إسرائيل والفلسطينيين".
 
ويبلغ تعداد المستوطنين في الضفة الغربية نحو 750 ألف مستعمر يستوطنون في أكثر من 365 مستعمرة وبؤرة استعمارية.
 
وقال بوريل في كلمة ألقاها أمام مؤتمر ميونيخ للأمن إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي أن "يدعم المبادرة العربية" التي تنص على قيام دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
 
وتأتي تصريحات مسؤول السياسية الخارجية للاتحاد الأوروبي، في أعقاب رفض رئيس وزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، خطة لاعتراف دولي بدولة فلسطينية إثر تقارير بشأن مبادرة كهذه أوردتها صحيفة واشنطن بوست، تشمل، وفق الصحيفة، جدولا زمنيا محددا لإقامة دولة فلسطينية.
>> انضم إلى قناة السومرية على واتساب 

الساحة الفلسطينية

دوليات

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 18-02-2024 | 2024
12:30 | 2024-02-18
Play
العراق في دقيقة 18-02-2024 | 2024
12:30 | 2024-02-18
Morning Live
Play
Morning Live
مصير القراءة والكتب في عصر الثورة التكنولوجية - م2 Morning Live - الحلقة ٢١٦ | الموسم 2
05:00 | 2024-02-18
Play
مصير القراءة والكتب في عصر الثورة التكنولوجية - م2 Morning Live - الحلقة ٢١٦ | الموسم 2
05:00 | 2024-02-18
ناس وناس
Play
ناس وناس
شارع المتنبي بغداد - الحلقة ٢١٢ | الموسم 6
04:00 | 2024-02-18
Play
شارع المتنبي بغداد - الحلقة ٢١٢ | الموسم 6
04:00 | 2024-02-18
طل الصباح
Play
طل الصباح
سيرة الفنان فضل شاكر وفقرة هسة ماليش 18-2-2024
00:30 | 2024-02-18
Play
سيرة الفنان فضل شاكر وفقرة هسة ماليش 18-2-2024
00:30 | 2024-02-18
رحال
Play
رحال
الجنة المنسية... مدينة الطيب في محافظة ميسان - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
15:00 | 2024-02-17
Play
الجنة المنسية... مدينة الطيب في محافظة ميسان - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
15:00 | 2024-02-17
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٧ شباط ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-02-17
Play
نشرة ١٧ شباط ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-02-17
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٧ الى ٢٣ شباط ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2024-02-17
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٧ الى ٢٣ شباط ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2024-02-17
Biotic
Play
Biotic
اسباب تأخر المشي عند الاطفال - الحلقة ٤٣ | الموسم 2
15:00 | 2024-02-16
Play
اسباب تأخر المشي عند الاطفال - الحلقة ٤٣ | الموسم 2
15:00 | 2024-02-16
فنّ نيوز
Play
فنّ نيوز
ألبوم كاظم الساهر الجديد - الحلقة ٢٤ | 2024
14:30 | 2024-02-16
Play
ألبوم كاظم الساهر الجديد - الحلقة ٢٤ | 2024
14:30 | 2024-02-16
علناً
Play
علناً
ما موقف الاطار من انسحاب القوات الامريكية؟ - الحلقة ٣٧ | الموسم 2
15:30 | 2024-02-15
Play
ما موقف الاطار من انسحاب القوات الامريكية؟ - الحلقة ٣٧ | الموسم 2
15:30 | 2024-02-15
الأكثر مشاهدة
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 18-02-2024 | 2024
12:30 | 2024-02-18
Play
العراق في دقيقة 18-02-2024 | 2024
12:30 | 2024-02-18
Morning Live
Play
Morning Live
مصير القراءة والكتب في عصر الثورة التكنولوجية - م2 Morning Live - الحلقة ٢١٦ | الموسم 2
05:00 | 2024-02-18
Play
مصير القراءة والكتب في عصر الثورة التكنولوجية - م2 Morning Live - الحلقة ٢١٦ | الموسم 2
05:00 | 2024-02-18
ناس وناس
Play
ناس وناس
شارع المتنبي بغداد - الحلقة ٢١٢ | الموسم 6
04:00 | 2024-02-18
Play
شارع المتنبي بغداد - الحلقة ٢١٢ | الموسم 6
04:00 | 2024-02-18
طل الصباح
Play
طل الصباح
سيرة الفنان فضل شاكر وفقرة هسة ماليش 18-2-2024
00:30 | 2024-02-18
Play
سيرة الفنان فضل شاكر وفقرة هسة ماليش 18-2-2024
00:30 | 2024-02-18
رحال
Play
رحال
الجنة المنسية... مدينة الطيب في محافظة ميسان - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
15:00 | 2024-02-17
Play
الجنة المنسية... مدينة الطيب في محافظة ميسان - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
15:00 | 2024-02-17
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٧ شباط ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-02-17
Play
نشرة ١٧ شباط ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-02-17
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٧ الى ٢٣ شباط ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2024-02-17
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٧ الى ٢٣ شباط ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2024-02-17
Biotic
Play
Biotic
اسباب تأخر المشي عند الاطفال - الحلقة ٤٣ | الموسم 2
15:00 | 2024-02-16
Play
اسباب تأخر المشي عند الاطفال - الحلقة ٤٣ | الموسم 2
15:00 | 2024-02-16
فنّ نيوز
Play
فنّ نيوز
ألبوم كاظم الساهر الجديد - الحلقة ٢٤ | 2024
14:30 | 2024-02-16
Play
ألبوم كاظم الساهر الجديد - الحلقة ٢٤ | 2024
14:30 | 2024-02-16
علناً
Play
علناً
ما موقف الاطار من انسحاب القوات الامريكية؟ - الحلقة ٣٧ | الموسم 2
15:30 | 2024-02-15
Play
ما موقف الاطار من انسحاب القوات الامريكية؟ - الحلقة ٣٧ | الموسم 2
15:30 | 2024-02-15
ستتحسن العلاقة
ستتحسن العلاقة
ستشهد مفاجآت سيئة
ستشهد مفاجآت سيئة
ستبقى مستقرة على توتر
ستبقى مستقرة على توتر
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

برجك للسنة الجديدة

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
ترفيه
رمضان 2023
رمضان 2022
سياسة
رمضان 2021
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.