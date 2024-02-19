الطائرات الإسرائيلية تستهدف محيط بلدة الغازية جنوب لبنان

وأفادت وسائل اعلام عربية أن "الطيران الإسرائيلي شنّ غارتين على محيط منطقة الغازية في صيدا، بالإضافة إلى غارة أخرى على الزهراني".وأشارت إلى أن "الغارة الاولى استهدفت مستودع شركة "الريم"، وأخرى قرب مسجد الشحوري في منطقة الريجي.ولفتت إلى أن "صيدا وضواحيها وإقليم الخروب كانت قد شهدت منذ ساعات الصباح تحليقاً للطيران الإسرائيلي على علو منخفض جدا ً.