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الطائرات الإسرائيلية تستهدف محيط بلدة الغازية جنوب لبنان
الساحة الفلسطينية
2024-02-19 | 10:29
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
323 مشاهدة
استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية، اليوم الاثنين، محيط بلدة الغازية جنوبي صيدا.
وأفادت وسائل اعلام عربية أن "الطيران الإسرائيلي شنّ غارتين على محيط منطقة الغازية في صيدا، بالإضافة إلى غارة أخرى على الزهراني".
وأشارت إلى أن "الغارة الاولى استهدفت مستودع شركة "الريم"، وأخرى قرب مسجد الشحوري في منطقة الريجي.
ولفتت إلى أن "صيدا وضواحيها وإقليم الخروب كانت قد شهدت منذ ساعات الصباح تحليقاً للطيران الإسرائيلي على علو منخفض جدا ً.
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