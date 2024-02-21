أمريكا امام محكمة العدل: إسرائيل لا يمكن ان تنسحب من الأراضي الفلسطينية فوراً

وقال ريتشارد فيزيك إن "الدعوة إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة تتطلب وضع الاحتياجات الأمنية لإسرائيل في الاعتبار".وأضاف أن "هناك دعم دولي كبير لحل يؤدى إلى إقامة دولة فلسطينية، مضيفاً "لذلك يحب اتخاذ مسار ملموس باتجاه دولة فلسطينية تعيش جنبا إلى جنب بأمان وسلم مع إسرائيل".لكنه أشار إلى أن "هناك خيارات صعبة من أجل تحقيق الأمن والسلام الفعليين".وأضاف ممثل واشنطن أمام محكمة العدل الدولية، أن "الولايات المتحدة لا تقول إنه لا دور للمحكمة الدولية في إبداء رأيها الاستشاري في موضوع الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، داعيا المحكمة بعدم الأخذ باقتراح البعض بالنظر بأفعال طرف واحد فقط".كما بين أن "بلاده عبرت مرارا عن رفضها لأي محاولة أحادية لتغيير الوضع القائم للأراضي بالقوة في أي مكان بالعالم".وبدأت المحكمة في وقت سابق هذا الشهر الاستماع لمرافعات ما يزيد على 50 دولة، وتستمر جلسات الاستماع حتى يوم 26 شباط.وأمس الثلاثاء، اجمعت عشر دول، من بينها جنوب أفريقيا، على انتقاد سلوك إسرائيل في الأراضي المحتلة، وحثت العديد منها المحكمة على إعلان أن الاحتلال غير قانوني.هذا ومن المقرر أن تدلي روسيا وفرنسا بمرافعاتها اليوم الأربعاء.ومن المتوقع أن يستغرق القضاة ما يقرب من ستة أشهر لإصدار رأيهم المتعلق بالطلب، الذي يسألهم أيضا النظر في الوضع القانوني للاحتلال وعواقبه على الدول.ولم تشارك إسرائيل في جلسات الاستماع لكنها أرسلت ملاحظات مكتوبة. ولطالما دفع القادة الإسرائيليون بأن الأراضي الفلسطينية كانت محتلة رسمياً ويقولون إن إسرائيل استولت عليها من الأردن ومصر خلال حرب عام 1967 وليس من دولة فلسطين ذات السيادة.