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بن فرحان: واشنطن مستعدة لمناقشة الاعتراف بدولة فلسطين

الساحة الفلسطينية

2024-02-21 | 10:48
بن فرحان: واشنطن مستعدة لمناقشة الاعتراف بدولة فلسطين
المصدر:
وكالات
1,064 مشاهدة

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الأربعاء، ضرورة وقف إطلاق النار في غزة الآن أكثر من أي وقت مضى، مؤكدا أن المجتمع الدولي متفق أن الحل لاستقرار المنطقة هو دولة فلسطينية.

وقال بن فرحان أن "الدول الغربية بما فيها أميركا مستعدة لمناقشة الاعتراف بدولة فلسطين، مشددا على ضرورة معالجة أزمة عدم وصول المساعدات الإنسانية الكافية إلى غزة".

وأضاف أن "حماية المدنيين في غزة بيد الجميع من خلال إدخال المساعدات".

أما عن الملف اليمني فقال، إن "المملكة ملتزمة بخارطة الطريق الأممية لاتفاق بين الحكومة اليمنية والحوثي".

وكان وزير الخارجية السعودي قد وصل إلى مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، في وقت سابق اليوم، للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين.

ومن المقرر أن يبحث وزير الخارجية مع الوزراء المشاركين في اجتماع دول مجموعة العشرين، أبرز القضايا والمستجدات على الساحة الدولية، وتعزيز العمل متعدد الأطراف لتحقيق الرخاء والازدهار، إضافة إلى عقد عددٍ من اللقاءات الثنائية مع وزراء خارجية الدول المشاركة في الاجتماع.
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