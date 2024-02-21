واشنطن تعتزم إصدار حزمة عقوبات ثانية على مستوطنين

وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إن "إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تستعد لإصدار حزمة عقوبات ثانية على مستوطنين إسرائيليين بالضفة الغربية".ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي قوله إن "الإدارة الأمريكية تنظر بجدية في ضم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إلى قائمة العقوبات".وكانت الولايات المتحدة أعلنت، مطلع شهر شباط الحالي، فرض عقوبات على مستوطنين متهمين بارتكاب أعمال عنف ضد فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.