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الأمم المتحدة تكشف عن "تحديات كبيرة" في غزة
الساحة الفلسطينية
2024-02-21 | 13:15
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
الجزيرة نت
456 مشاهدة
كشفت الأمم المتحدة، الأربعاء، عن تحديات كبيرة تعرقل الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة.
وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في تصريحات صحافية، إن "تحديات كبيرة تعرقل الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة، بينها تقييد الجيش الإسرائيلي الحركة".
وأضاف دوجاريك أن "موقف الأمم المتحدة ثابت ومعروف منذ سنوات بشأن ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية".
ويوم أمس الثلاثاء، أفشلت الولايات المتحدة بحق النقض (الفيتو) مجددا، مشروع قرار جزائري في مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في قطاع غزة.
وصوت 13 عضوا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لصالح القرار، وكانت الولايات المتحدة ضده، فيما امتنعت بريطانيا فقط عن التصويت.
وطالب مشروع القرار "بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية يجب أن تحترمه جميع الأطراف"، كما تضمن المطالبة بالإفراج عن جميع المحتجزين فورا ودون أي شروط مسبقة.
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