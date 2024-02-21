وكالات أممية حول غزة: المدنيون بخطر شديد والعالم يراقب

اعتبرت الوكالات الأممية الإنسانية، أن المدنيين في قطاع غزة بخطر شديد، مشيرة الى أن العالم يراقب.

وجاء في بيان للوكالات الأممية الإنسانية، "المدنيون في غزة في خطر شديد والعالم يراقب، وعلى إسرائيل الوفاء بالتزاماتها وتوفير الغذاء والإمدادات الطبية لغزة".

وأضاف البيان "نحتاج وقفا فوريا لإطلاق النار بغزة وحماية المدنيين والبنية التحتية"، معتبراً أن "التصعيد برفح سيوقع عددا كبيرا من الضحايا، ويوجه ضربة قاضية للاستجابة الإنسانية".

وأكد البيان الحاجة الى "إدخال المساعدات من كل المعابر الممكنة بما في ذلك إلى شمال غزة"، مضيفاً "نحتاج ضمانات أمنية ومرورا من دون عوائق لتوزيع المساعدات على نطاق واسع في كل أنحاء غزة".

وتابع "هناك حاجة لوقف الحملات التي تسعى إلى تشويه سمعة الأمم المتحدة"، داعياً قادة العالم إلى "منع وقوع كارثة أسوأ في غزة".