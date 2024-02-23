الخارجية الفلسطينية تدين خطط بناء 3 آلاف مستوطنة في الضفة

وقالت الوزارة في بيان بصفحتها على فيسبوك أن "تشييد الوحدات الاستيطانية الجديدة في مستوطنة (معالي أوميم) بالضفة يعد "إمعانا إسرائيليا رسميا في ضم الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية وتقويض أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض"، نقلا عن وكالة أنباء "العالم العربي".وأضافت: "كما أن هذه الخطوة تعد تحديا سافرا لقرارات الشرعية الدولية، خاصة القرار 2334، وأية جهود مبذولة لوقف الحرب وحل الصراع بالطرق السلمية".وحذرت الخارجية الفلسطينية من أن "عدم تطبيق قرارات الأمم المتحدة "يشجع الحكومة الإسرائيلية على تعميق وتوسيع الاستيطان في أرض دولة فلسطين وإشعال المزيد من الحرائق في ساحة الصراع وإدخالها في دوامة من العنف والفوضى يصعب السيطرة عليها".