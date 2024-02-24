ارتفاع حصيلة ضحايا غزة إلى 29514 شهيدا و69616 جريحا

وأعلنت وزارة الصحة بغزة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 10 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 104 شهداء و160 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.وأفادت مصادر طبية فلسطينية بوصول 6 شهداء إلى مستشفى غزة الأوروبي بعد استهداف مجموعة فلسطينيين شرق خانيونس بالإضافة الى شهيدين من منطقة البلد.وارتقى 4 شهداء وأصيب آخرون إثر قصف مسيّرة إسرائيلية مجموعة من المواطنين محيط مدرسة عسقلان شرقي خان يونس وارتقت شهيدة وأصيب آخرون بقصف الاحتلال منزلا في حيّ الزيتون بمدينة غزة، فيما شنت غارة على مدخل مدرسة أونروا في النصيرات.وشنت طائرات الاحتلال صباح اليوم غارة بالتزامن مع إطلاق نار كثيف تجاه المناطق الغربية لمدينة خان يونس.واستهدفت زوارق الاحتلال الحربية، فجر اليوم، ساحل النصيرات وسط القطاع، وقصفت مدفعية الاحتلال حي الزيتون جنوب غزة، وشرق خانيونس جنوبي القطاع.واستشهد 10 فلسطينيين، أحدهم مسعف، بمجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال، فجر اليوم، شرق رفح بعدما قصفت منزلا لعائلة أبو معمر.كما تعرضت مناطق شرق رفح لقصف مدفعي إسرائيلي، في الوقت الذي أطلقت زوارق الاحتلال نيرانها تجاه شاطئ بحر مدينة رفح.وشنت طائرات الاحتلال غارات عنيفة على مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، لليوم الـ 140 على التوالي، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، والأحزمة النارية، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار.