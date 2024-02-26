السعودية تحذر من تبعات الهجوم على رفح

ودعا وزير الخارجية السعودي في كلمة في الدورة الـ(55) لمجلس حقوق الإنسان إلى "وقف فوري لإطلاق النار في القطاع وتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته".واضاف، إن "سكان غزة يتعرضون لأبشع انتهاكات حقوق الإنسان".كما حذر من "التبعات الكارثية لأي هجوم إسرائيلي على رفح".وأكد الوزير السعودي على "أهمية الأدوات المناسبة لمجلس حقوق الإنسان لتحقيق أهدافه".